Concorso “The Blind” organizzato da Fisar, Valle d’Aosta prima del Nord Oves

AOSTA (fci) Entra nel vivo il concorso “The Blind” organizzato da Fisar APS con selezioni nei Coordinamenti nazionali.
Per il Nord Ovest, quest’anno l’appuntamento si è svolto sabato scorso, 26 settembre, nella sede dell’Opera Munifica Istruzione e Camera Centro Italiano per la Fotografia di Torino con la partecipazione di 16 squadre delle Delegazioni del Coordinamento.
La delegazione Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste si è piazzata al primo posto. Le prime tre squadre qualificate partecipano di diritto alla finale nazionale con le prime classificate degli altri Coordinamenti.
La finale quest’anno si svolgerà a Canelli domenica prossima, 11 ottobre, ospiti dell’azienda Coppo Winery che sarà anche sponsor della manifestazione
Nella foto, i partecipanti con il segretario nazionale: da sinistra Alessandra Mastrobuoni, Stefano Viola, Francesca Cossard, Caren Jennifer Boratto, il segretario nazionale Fisar Stefano Gosatti e Claudio Preato.
I vincitori della finale parteciperanno, di diritto, alla cena di gala all’interno del 54esimo Congresso nazionale Fisar APS che quest’anno si svolgerà ad Ascea in provincia di Salerno da venerdì 23 a domenica 25 ottobre prossimi.