Iniziati i corsi di primo e terzo livello dell’Associazione Italiana Sommelier VdA

AOSTA (fci) Sono ufficialmente partiti questa settimana i corsi di primo e terzo livello dell’Associazione Italiana Sommelier Valle d’Aosta, il percorso formativo ufficiale che conduce al titolo di sommelier AIS.

Il primo livello ha registrato una grande affluenza di iscritti, un risultato che l’associazione accoglie con particolare soddisfazione perché conferma la solidità del lavoro svolto negli ultimi anni.

Un lavoro che si riflette anche nei numeri: in 4 anni i soci attivi in Valle d’Aosta sono passati da 100 a 400, facendo della regione quella con il maggior numero di associati AIS d’Italia in rapporto alla popolazione residente.

Al terzo livello, invece, sono 25 i soci che affronteranno l’ultima tappa del percorso e che, a gennaio 2027, sosterranno l’esame finale per ottenere la certificazione di sommelier.

Un cammino impegnativo ma ricco di soddisfazioni, che l’associazione accompagnerà con la massima cura, per consentire a ogni candidato di arrivare all’appuntamento con la consapevolezza di una preparazione completa.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Alberto Levi, presidente di AIS Valle d’Aosta – L’impegno in AIS è diventato ormai un lavoro quasi a tempo pieno, che ci ha permesso di crescere professionalmente a livello individuale, ma soprattutto come gruppo. La nostra squadra operativa conta oggi più di 40 soci e ogni anno ci occupiamo di numerosi eventi e servizi rivolti a terzi: oltre alle attività istituzionali, sono sempre di più anche i privati che scelgono di affidarsi alla nostra offerta. Ai nuovi corsisti del primo livello diamo il benvenuto, mentre ai 25 candidati del terzo livello garantiamo tutto il nostro supporto: prepareremo la squadra nel migliore dei modi per affrontare l’esame di gennaio».