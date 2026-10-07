Vallée d’Aoste invitée d’honneur de Bagnes Capitale de la Raclette

AOSTE (ces) La Vallée d’Aoste sera l’invitée d’honneur de la prochaine édition de “Bagnes Capitale de la Raclette”, qui se tiendra les 25 et 26 septembre 2027 au Châble, chef-lieu de la Commune de Val de Bagnes, dans le canton du Valais, en Suisse.

Organisée chaque année, la manifestation réunit producteurs, éleveurs et amateurs de raclette autour de ce plat emblématique qui incarne l’identité valaisanne, tout en valorisant les produits du terroir et les savoir-faire locaux.

L’invitation officielle de la Vallée d’Aoste a été annoncée lors de l’édition 2026 de la manifestation, qui s’est déroulée le week-end des 26 et 27 septembre, à la quelle a participé, pour le Conseil de la Vallée et le Gouvernement régional, le conseiller secrétaire Laurent Viérin.

«Nous sommes très heureux de cette invitation. – souligne le conseiller Laurent Viérin – Elle représente pour nous une belle occasion de renforcer les liens avec les peuples frères et, notamment, avec les Valaisans, avec lesquels nous partageons une histoire, des traditions et une identité profondément liées à la montagne. Cette invitation est également une belle vitrine pour la Vallée d’Aoste. Nous aurons l’occasion de présenter notre territoire à travers sa culture, son agriculture, son élevage, ses produits et son offre touristique. Nous souhaitons faire découvrir une Vallée d’Aoste authentique, vivante et fière de ses traditions».

«En 2027 – poursuit Laurent Viérin – nous prendrons le relais de Saillon, Commune invitée d’honneur de cette année et étroitement liée à l’histoire valdôtaine à travers Joseph-Samuel Farinet, né à Saint-Rhémy mais qui passa les dernières années de sa vie dans la région de Saillon».

La Vallée d’Aoste disposera d’un espace dédié au sein de la manifestation, avec des stands consacrés à la dégustation et à la présentation des produits valdôtains, ainsi que des espaces de rencontre et d’échange avec les producteurs.