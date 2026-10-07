Valtournenche, vincono Marmotta, Macchia, Regalisse e Mouscat

VALTOURNENCHE (zgn) Con 11 allevatori che hanno portato 57 capre sabato scorso, 26 settembre, Valtournenche ha accolto la nona eliminatoria del concorso regionale delle batailles des chèvres in occasione della festa della désarpa.

Denis Pastore di Valtournenche ha piazzato ben 3 capre, con Marmotta reina dopo essersi imposta su Chocolat e terza Canella assieme a Sambeck de La Vache Folle di Roisan.

Anche la regina di secondo peso è di Denis Pastore: Macchia ha sbaragliato Genepy dei Frères Meccheri di Champdepraz con terze Ciquita di Ilenia Boch di Aosta e Baronette di Alex Chamois di Nus.

In terza categoria a dettare legge è stata Regalisse che ha sconfitto Sioux, entrambe dei Frères Meccheri, con terze Varenne di Marco Fragno di Charvensod e Moustique di Alex Chamois.

Nelle bime la regina è Mouscat dei Frères Vuillermin di Brusson che ha vinto con Belva dei Frères Meccheri proprietari pure di Bandit, terza con Eclisse di Xavier Perrin di Chambave, quinte Mapouche, nuovamente dei Frères Meccheri, e Napea di André Celesia di Pollein.

Prossimo e penultimo appuntamento del 29esimo concorso regionale domani, domenica 4 ottobre, alle 13.30, a Arvier.