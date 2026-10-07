Nuove tribune per il campo sportivo

COURMAYEUR (fci) Via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento delle tribune del campo sportivo in strada Larzey Entrèves da parte del consiglio comunale di Courmayeur lunedì scorso, 28 settembre. Le tribune del campo da calcio non sono più a norma ed è quindi previsto lo smantellamento delle strutture e la loro sostruzione.

Tra la demolizione delle tribune, oneri di sicurezza e smaltimento e le spese tecniche è prevista una spesa intorno ai 180mila euro, risorse che verranno con ogni probabilità recuperate con una prossima variazione di bilancio.

Quella di cui si è discusso lunedì invece ammontava a 550mila euro, soldi destinati a sport e impianti con 105mila euro, mentre per il turismo e gli eventi 103mila euro, 50mila dei quali di promozione. In particolare per quanto riguarda lo sport, per i lavori dell’area esterna del palazzetto si parla di 211mila euro con la Regione che finanzia il 50 per cento delle opere.

Soldi anche per il ponte del Golf Club sulla Dora Ferret e per l’Arena del ghiaccio: dopo la nuova pista di ghiaccio e pista rollbar e la sostituzione degli impianti, ora si acquistano 2 compressori per la ghiacciatura della pista e 1 scambiatore da 45mila euro.

Investimenti anche per l’area pedonale nel centro di Dolonne, per la manutenzione di strade e l’efficientamento energetico del municipio.

Infine si provvede a dotare la Polizia locale di 2 automobili: una acquistata mentre per la seconda si adatta un veicolo già di proprietà comunale

Il sindaco Roberto Rota ha ringraziato il segretario comunale Alberto Rossero “per il lavoro svolto in 11 anni, in momenti anche complicati e con 2 Comuni con bilanci importanti quali sono Courmayeur e Pré-Saint-Didier”. Da giovedì scorso, 1° ottobre, Albeto Rossero è sostituito da Corrado Cantele.