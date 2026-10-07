Oggi sabato 3 l’appuntamento con le desarpe de Vertosan

SAINT-NICOLAS (fci) Oggi – sabato 3 ottobre – torna l’appuntamento con le «desarpe de Vertosan», che tra Avise e Saint-Nicolas accompagna la discesa delle mandrie.

A partecipare alla desarpa odierna sono le bovine dell’alpeggio Fra della famiglia di Donato Martinod di Saint-Nicolas, dell’alpe Breuil della famiglia di Orlando Domaine di Saint-Nicolas e l’alpe Rovine condotta da Stefano Chenal di Oyace. Ha dovuto anticipare la désarpa Les Maisonnettes dei Yeuilla di Pollein, scesi già giovedì 24.

Quest’anno la manifestazione ha una particolarità che ne sottolinea ancora di più il carattere autentico. Il caldo e la siccità che hanno segnato l’estate hanno modificato le tempistiche della demonticazione. Una scelta legata alle condizioni della montagna e coerente con la natura dell’appuntamento, nato non per trasformare la discesa delle mandrie in una rappresentazione, ma per condividere un momento reale della vita agropastorale valdostana.

Il programma: si inizia alle 9 a Vens e Vedun, con il passaggio delle mandrie provenienti dal vallone di Vertosan. Sempre dalle 9, a Fossaz Dessous, è possibile visitare il mercatino di Saint-Nicolas. Alle 10 è previsto l’arrivo delle mandrie nel capoluogo di Fossaz: a mezzogiorno il pranzo organizzato dalla pro loco, con la possibilità di mangiare anche nei ristoranti. Il programma prosegue alle 14 con un laboratorio creativo di Federica Mosetti. A completare la festa pomeriggio in musica.