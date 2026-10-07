Tiro con l’arco, Saint-Pierre sabato scorso ha ospitato il primo «Para Archery Day»

SAINT-PIERRE (fci) Una bella giornata d’autunno e la voglia di divertirsi e misurarsi con qualcosa di nuovo.

Fattori che hanno esaltato la prima edizione del “Para Archery Day” – sabato scorso, 26 settembre – la nuova iniziativa organizzata dal Comitato italiano paralimpico Valle d’Aosta per favorire l’inclusione attraverso lo sport.

A Saint-Pierre, nell’area di tiro riservata, la casa degli Arcieri Gran Paradis, in tanti si sono dati appuntamento per una giornata speciale nella quale scoprire una delle discipline sportive più affascinanti: il tiro con l’arco nella sua versione paralimpica.

« L’appuntamento di Saint-Pierre con il Para Archery ci ha regalato una bella partecipazione e, soprattutto, l’entusiasmo dei ragazzi che hanno scelto di provare questa disciplina, confrontandosi con precisione, concentrazione e nuove sfide. – ha commentato il delegato regionale Piercarlo Lunardi – È proprio questo il senso delle iniziative che vogliamo promuovere come Cip Valle d’Aosta: creare occasioni concrete per avvicinarsi allo sport. Un grazie sincero all’ASD Arcieri Grand Paradis per la collaborazione, la disponibilità e la passione con cui ha accompagnato i partecipanti durante tutto il pomeriggio».

Sotto la guida dei tecnici della Asd Arcieri Grand Paradis, e alla presenza dei suoi tanti tesserati, i partecipanti giovani e adulti con diverse tipologie di disabilità si sono messi in gioco impugnando l’arco per trovare, con la giusta concentrazione, il gesto perfetto per scoccare la freccia verso il bersaglio.

Per tutti vi è stata la possibilità di misurarsi con le diverse tipologie di arco e mettersi alla prova con i bersagli di volta in volta posizionati a distanze differenti. Alla voglia di divertirsi e di mettersi alla prova si è alternato anche uno sano spirito di competizione tra i partecipanti alla ricerca del bersaglio perfetto e del punteggio più alto.

Alla manifestazione hanno preso parte anche l’azzurra paralimpica della specialità Letizia Di Silvestro e i paralimpici del wheelchair curling Egidio Marchese e Fabrizio Bich.