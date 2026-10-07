8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

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CHALLAND-SAINT-VICTOR Nel vivo gli appuntamenti in programma

Festa patronale fino a domenica 4

Redazione Pubblicato il

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CHALLAND-SAINT-VICTOR (fci) Entra nel vivo la Festa di Saint-Victor: tre giorni di musica, tradizione e sapori a Ville da ieri venerdì 2 a domani domenica 4 ottobre nel piazzale Bruno Joly.

Organizza lo Tsan Challand-Saint-Victor con Comune e Pro Schola. Un programma ricco che unisce religione, sport, musica e gastronomia.

Oggi sabato 3 ottobre: bocce, coscritti e birra, giornata dedicata allo sport. Alle 14 ritrovo e iscrizioni al campo sportivo di Sizan per il torneo di bocce – 4° Memorial Varisellaz Mafalda. Alle 14.30 al via il torneo. Alle 18 premiazione e aperitivo nel padiglione.

La sera si balla con il gruppo Doppio 18 con i coscritti della Val d’Ayas, e a mezzanotte e mezza Torneo di birra e salsiccia. Servizio panini durante tutta la serata.

Domenica 4 ottobre il giorno del Patrono, il cuore della festa. Alle 10.30 Santa Messa nella chiesa di Saint-Victor; al termine sfilata con la Filarmonica di Verrès fino al piazzale Bruno Joly, dove sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Alle 12.30 il pranzo su prenotazione nel padiglione allestito nel piazzale Bruno Joly, a cura del Catering Le Vélo. Pomeriggio musicale con JP&G folk beat.

Nel pomeriggio spazio alla cultura e ai bimbi: alle 16 al padiglione presentazione dell’Associazione “Pro Schola” di Challand-Saint-Victor; alle 16.30 nella Sala Polivalente di Ville attività per i bambini: “Laboratorio in francese con Gabriella Vernetto e il suo cane Thor”, organizzato dalla Pro Schola.

Alle 18 castagnata aperta a tutti. Per i più piccoli, dalle 14 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 19 gonfiabili per bambini nell’area verde adiacente lo Chalet.

Per tutta la giornata sarà presente il servizio bar.

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