Pontboset protagonista all’assemblea dei Comuni virtuosi

PONTBOSET (fci) Il Comune di Pontboset ha partecipato all’Assemblea Nazionale dei Comuni Virtuosi, svoltasi a Gaiba – in provincia di Rovigo – domenica scorsa, 26 settembre.

Un importante momento di confronto che ha riunito amministratori, amministratrici, realtà associative e rappresentanti della cittadinanza attiva provenienti da tutta Italia.

Il tema scelto per questa edizione – «Costruire alleanze, generare cambiamento» – ha posto al centro le esperienze concrete dei territori e il ruolo che le amministrazioni locali possono svolgere nel costruire nuove opportunità, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli Comuni.

In questo contesto si è inserita anche la partecipazione di Pontboset, chiamato a portare la propria esperienza all’interno dell’incontro dedicato alla presentazione del nuovo bando nazionale dei Comuni Virtuosi.

Il Comune valdostano è stato infatti tra le realtà premiate lo scorso dicembre 2025 e, insieme ai colleghi di Cellole in provincia di Caserta, Oliveri (Messina) e Foiano di Val Fortore (Benevento), anche il sindaco Marco La Rocca ha preso parte al confronto dal titolo «Il Premio cambia pelle», dedicato alle nuove categorie e alle prospettive future del Premio dei Comuni Virtuosi.

«La presenza di Pontboset rappresenta un’occasione importante per valorizzare, anche a livello nazionale, il percorso intrapreso dal piccolo Comune della Valle d’Aosta e per condividere esperienze e buone pratiche con amministrazioni provenienti da realtà territoriali molto diverse» si legge in una nota.

L’Assemblea ha affrontato temi particolarmente significativi per i piccoli paesi e le aree interne: dalla necessità di mantenere e sviluppare i servizi al contrasto allo spopolamento, dalle nuove opportunità per i giovani alla sostenibilità ambientale, fino alla valorizzazione delle comunità locali.

La seconda giornata ha inoltre approfondito gli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla lotta al cambiamento climatico, alle energie rinnovabili, all’economia circolare e alla tutela del territorio.

«Per Pontboset la partecipazione all’Assemblea è stata dunque un momento di confronto e di scambio, ma anche un’opportunità per riaffermare il valore dei piccoli Comuni come laboratori di idee, comunità e nuove forme di sviluppo sostenibile».