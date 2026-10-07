VERRÈS (fci) Domenica 4 ottobre dalle 9.30 il Salone Bonomi a Verrès ospiterà l’incontro internazionale “Des jumelages à la coopération transfrontalière: un parcours européen”. Una mattinata di confronto e di visione sul futuro, la “Rencontre transfrontalière pour la valorisation de l’identité alpine commune et l’avenir de nos territoires” è dedicata alla valorizzazione dell’identità alpina comune e al futuro dei nostri territori.

L’iniziativa vuole ripercorrere il cammino che dai tradizionali gemellaggi tra Comuni ha portato alla moderna cooperazione transfrontaliera europea, strumento fondamentale per le aree di montagna.

Interverranno Alessandro Giovenzi sindaco di Verrès, Chantal Martin sindaco di Moûtiers, Leonardo Lotto assessore regionale agli Affari europei, Fabrice Pannekoucke presidente della Regione Auvergne Rhône-Alpes, Fabienne Blanc-Tailleur conseillère départementale Savoie.

A moderare l’incontro sarà Luciano Caveri, presidente della Fondation Chanoux. L’incontro è aperto al pubblico. Info www.comune.verres.ao.it.