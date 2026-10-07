Oggi sabato 3 gli 80 anni della Jeunesse Valdôtaine

AOSTA (fci) Appuntamento oggi sabato 3 ottobre, per gli 80 anni della Jeunesse Valdôtaine. Il programma: al cimitero di Aosta alle 15 omaggio a Pierre Vietti primo animateur principal della Jeunesse Valdôtaine.
Poi a Gressan, nei locali della Bcc Valdostana, alle 16.30 cerimonia commemorativa con gli interventi del sindaco René Cottino, del presidente della Regione Renzo Testolin, del deputato Franco Manes, di Joël Farcoz presidente dell’Union Valdôtaine, di Valérie Poletto animatrice principale della Jeunesse Valdôtaine, di Elia Perruquet per l’Alliance Libre Européenne e la relazione «I giovani e l’autonomia» a cura di Luciano Caveri.
Quindi la consegna delle pergamene agli ex animateur, a concludere dalle 19 aperitivo, cena e serata in musica all’Hôtel Restaurant Pezzoli di Gressan.