Calcio giovanile, in Under 19 tutte le valdostane ai Provinciali. Under 16 Regionali, derby Aygreville-Charvensod

AOSTA E’ andata male, sabato scorso, 26 settembre, per lo Charvensod Under 19 nella corsa delle qualificazioni ai campionati Regionali.

Nello scontro diretto con l’Ivrea, gli eporediesi hanno vinto 3-1 relegando lo Charvensod ai Provinciali. Inutile il gol della bandiera di Matteo Patrizio.

Nelle qualificazioni Under 14 Saint-Vincent Châtillon-Grand Combin finisce 3-1 con doppietta di Rosamilia e gol di Romeo, di Landry invece la rete del Grand Combin.

In classifica Saint-Vincent Châtillon e Grand Combin 4, River Plaine 3, prossimo turno River Plaine-Saint-Vincent Châtillon.

Nell’altro girone valdostano Grand Paradis-Charvensod 1-5, reti di Caracciolo, Pagliarin, Lecis, Felicetti e Marchesano per i gialloblu, di Gabriele Del Negro il gol della bandiera del Grand Paradis.

Lunedì 28 Aygreville-Aosta 511 è finita 9-1: Edoardo Deodati (doppietta), Abdoulaye Dabo (doppietta), Elia Thiago (doppietta) e Domenico Gagliardi (tripletta) a segnho per l’Aygreville, gol della bandiera di Gabriel Pronesti per l’Aosta.

La classifica: Charvensod 12 ai Regionali, Aygreville 7, Aosta 511 3 e Grand Paradis 1.

Prossimo turno Charvensod-Aygreville e Aosta 511-Grand Paradis.

Restando ai Regionali per le altre categorie, in Under 17 Paradiso-Aygreville finisce 1-1, gol di Samuele Pellati su rigore. Prossimo turno Aygreville-Borgaro domenica 4 ottobre a Roisan.

In Under 16 Charvensod-Rivarolese 2-1 doppietta di Cosmai, Autovip San Mauro-River Plaine 1-0 e Carrara-Aygreville 2-1 (Ergi Vata).

Prossimo turno il derby Aygreville-Charvensod oggi sabato 3 ottobre a Roisan e River Plaine-Rebaudengo.

Infine in Under 15 Charvensod-Chieri 3-1 reti di Sorace (doppietta) e Cosmai. Prossimo turno domenica 4 Accademia Lascaris-Charvensod.

Lo scorso fine settimana è iniziato il campionato Under 18 Regionale con River Plaine-Pro Collegno 6-0 (doppiette di Bettinelli e Perino e gol di El Amrani e Fabris) e Dorina-Charvensod 5-4 (Giresi doppietta e reti di Sorace e Cerise).

Prossimo turno Alpignano-River Plaine e Charvensod-Cumiana domenica 4 a Roisan.

I Provinciali

Inizia il campionato Under 19 oggi sabato 3 ottobre, le partite: Saint-Christophe-Strambinese, Gaglianico-Aygreville, Grand Paradis-Banchette, Saint-Vincent Châtillon-Torri Biellesi, il derby Charvensod-Cgc Aosta.

Le altre 4 squadre del girone sono Vallorco, Futuro Giovani Vilianensis, Ponderano e Castellamonte.

In Under 17 Saint-Christophe-Quincitava 0-6 (Definis, Maneglia, Thiebat e tripletta di Davanzo) e Grand Paradis-Venaria 4-1 doppiette di Matteo Piccoli e Paolo Millet.

Prossimo turno Ciriè-Saint-Christophe e Aosta 511-Grand Paradis.

In Under 16 Vallorco-Saint-Vincent Châtillon 5-4 per i termali gol di Ribera Berguet, Ndiaye e doppietta di Bouzadi, sconfitta ribaltata dalla giustizia sportiva (3-0 per i valdostani) perchè il Vallorco ha messo in campo un ragazzino che non aveva ancora compiuto 14 anni; Grand Combin-Pertusio 1-1 rete di Lunardi per i valdostani.

Prossimo turno: Castellamonte-Grand Combin oggi sabato 3 e domani domenica 4 Saint-Vincent Châtillon-Cigliano.

In Under 15 Aosta 511-Bosconerese (Thierry Blanc tripletta, Roberto Prela e Matteo Paonessa), Valmalone-Grand Paradis 2-2 (Mattia Laganà e Samuele Fusaro), Pont Donnas-Quincitava 1-1 (Porte per il Pont e Adda per il Quinci), River Plaine-Strambinese 0-5, Sporting Issogne-Chivasso 0-8 e Aygreville-Saint-Christophe 2-3: Alex Mammoliti e Leonardo Bobeica per gli aquilotti, Lenoardo Ferina e doppietta di André Ruffini per il Saint-Christophe.

Prossimo turno: Chivasso-River Plaine, Grand Paradis-Aosta 511, Bosconerese-Aygreville, Strambinese-Pont Donnas e Valchiusella-Sporting Issogne.