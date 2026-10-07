Per Didier Chanoine e Tania Rosa dominio al “Valsavarenche Sauvage”

VALSAVARENCHE (fc2) In 274 – 170 sui 21 km del percorso Stambecco, 68 sui 10 del Camoscio e 36 alla non competitiva – hanno preso parte sabato scorso a Valsavarenche al “Sauvage Trail”, ultima delle 6 gare del Tour Trail Vda.

Sui 21 km ha dominato Didier Chanoine di La Salle e Morgex in 1h59’30” con rispettivamente 3’17” e 7’51” sui compagni del Pont-Saint-Martin, il campione mondiale giovani di skyrunning Marco Magistro e Leonardo Ghina.

Quarto ha chiuso Massimo Farcoz a 10’12”, con quinto Diego Taruffi della cuneese Marguerais a 10’55”.

Dopo la partenza da Dégioz, al primo passaggio cronometrato a Manteau Chanoine agli 11 chilometri aveva già 2’03” su Magistro e 6’26” su Ghina.

Poi troviamo come sesto Leonardo Oreiller a 11’15”, già secondo nel 2025, settimo per 1 solo secondo Dewis Barrel, ottavo a 14’21” Andrea Negro, nono a 17’58” Mattia Bertoli e decimo a 18’36” Andrea Brunet.

In 18esima posizione assoluta Tania Rosa di Perloz del Pont-Saint-Martin ha così concluso la sua ottima stagione in 2h30’29” con 7’10” sulla gressonara Giuditta Turini, 20’10” sulla torinese Federica Panciera con più lontane Chiara Boggio quarta a 24’57” ed Alice Maniezzo quinta a 28’48”.

Sui 10 km si è imposto l’italo-britannico della Valchiusella Edward Young in 47’32” davanti al 17enne della Sant’Orso Leonardo Vagneur a 2’18”, terzo Federico De Guio a 3’50” con ai piedi del podio Claudio Grazioli per appena 3 secondi a 3’53” e Matteo Chenal a 6’35”.

Tra le donne settimo posto assoluto per Desirée Oreiller in 57’09” seguita dalla piemontese Rachele Young a 2’55”, con terza Anna Fedele a 8’29”, quinta a 12’02” Elisa Blanc.

La gara in combinata tra la 21 km Stambecco e il “Cer 35-Ai piedi delle Levanne” di Ceresole Reale ha assegnato il primo “Trofeo Gran Paradiso” andato ad Andrea Negro (ottavo a Valsavarenche) e Monica Moia (decima sul traguardo Dégioz).