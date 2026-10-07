Sul Mombarone impresa di Alex Noussan, secondo

AOSTA (fc2) Solo un grande atleta come Stefano Vota dell’Atletica Susa Aschieris, vincitore in 2 ore e 8 minuti tra i 293 protagonisti, è riuscito domenica scorsa a battere nela durissima “Ivrea-Mombarone”, una classica da 48 edizioni, un atleta emergente come il 26enne di Chatillon Alex Noussan.

Dopo 20 km con 2.100 metri di dislivello Noussan ha accusato 1’53” di ritardo, con terzo ma lontano il biellese Enzo Mersi a 6’59”, quinto Simone Girodo del Pont-Saint-Martin a 11’05”, ottavo Emanuele Coda, decimo Erik Benedetto, 11esimo Samuele China Balla, 12esimo Alessandro Anselmo e 18esimo Yannick Verraz.

Tra le donne terza assoluta ha chiuso la super astigiana di casa a Sampeyre, campionessa italiana e vincitrice in Coppa del Mondo, Francesca Ghelfi in 2h14’10”, seconda e decima assoluta l’aostana Fabiola Conti a 9’57”, terza Luisa Rocchia a 17’31”, quarta Tania Rosa (poche ore dopo la vittoria al “Sauvage” di Valsavarenche) a 30’09”, quinta Elena Masili e settima Anna Biasin.

Il Pont-Saint-Martin ha vinto come società più numerosa.

Vincono Massimo Gaggino e Lisa Borzani in Sardegna e in Umbria, Daniele Calandri terzo ad Asti, Pamela Scarano grande quarta a Vezza d’Oglio

A Oliena in Sardegna nel V-Karabidda, un vertical di 5 km e 980 metri di dislivello, sabato 26 Massimo Gaggino di Brusson della Monterosa Fogu ha vinto in 45’31”.

Sempre sabato a Bettona in provincia di Perugia ad imporsi è stata Lisa Borzani nel “Crossing Bettona” dopo 5h35’44” di gara.

Domenica 27 nell’“Ultra Trail Moscato d’Asti” terzo posto per Daniele Calandri dell’Inrun dopo 12h35’00” a 21’29” dal primo Simone Rapetti.

A Vezza d’Oglio nella 170 km del bresciano “Adamello Ultra Trail” quarta sabato Pamela Scarano di Nus del Pont-Saint-Martin in 38h31’14, 29esima assoluta e seconda italiana dopo la vincitrice Cristina Filippi, una svizzera ed una slovena.

Infine, a Beinasco nel 37esimo “Gran Premio Parco Commerciale Le Fornaci” in casa Monterosa Fogu domenica scorsa 34esimo posto per Rossano Pignocchino e terza piazza tra i master over 75 per l’aostano 83enne Egidio Marquis.