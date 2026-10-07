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Venerdì 9 ottobre la festa di fine carriera per Francesco De Fabiani

Redazione Pubblicato il

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Francesco De Fabiani celebrerà la conclusione di una carriera di alto livello venerdì 9 nella sua Gressoney
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GRESSONEY-SAINT-JEAN (fc2) Francesco De Fabiani celebrerà venerdi prossimo, 9 ottobre, alla Sport Haus della sua Gressoney-Saint-Jean la chiusura della brillante carriera sportiva con una festa.

L’alpino che ha deciso nei mesi scorsi di lasciare il fondo ad alto livello agonistico, vincendo il 1° febbraio la Marciagranparadiso a Cogne, incontrerà compagni, tecnici, skimen, amici e parenti dalle 19 con un aperitivo, seguito dalla cena a buffet e dalla musica.

“Sarà una serata per ritrovarci e celebrare insieme un percorso fatto di sport, persone, emozioni e ricordi” sottolinea “Defast”, 33enne campione cresciuto in una terra walser che ha dato tanto e continua a dare tanto al fondo azzurro.

De Fabiani ha esordito in Coppa del Mondo 97esimo nel prologo del Tour de Ski a Oberhof in Germania il 20 dicembre 2013 e poi in gare effettive 66esimo nella sprint a Ruka in Finlandia il 29 novembre 2014, chiudendo con nel palmares 11 gare olimpiche a Sochi 2014, Pyoengchang 2018 e Pechino 2022 con un sesto, un settimo e 2 ottavi posti, 17 competizioni in 6 Campionati Mondiali (Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019, Oberstdorf 2021, Planica 2023 e Trondheim 2025) con l’argento a Planica e il bronzo a Seefeld nelle team sprint con Federico Pellegrino.

In Coppa del Mondo per lui in 233 gare in 14 anni (l’ultima a Goms in Svizzera a gennaio) ed i successi a Lahti l’8 marzo 2015 nella 15 km classica, a Ulricehamn in Svezia nel 2021 nella team sprint ed a Dobbiaco nel 2023 in staffetta.

In Coppa ha conquistato 16 podi con 3 vittorie appunto, 7 secondi e 6 terzi posti, con indimenticabile il 16 febbraio 2019 a Cogne per la doppietta nella sprint dietro a Federico Pellegrino, con 2 residenti a Gressoney sul tetto del mondo nel paradiso del fondo, acclamati dalla folla di quel giorno memorabile.

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