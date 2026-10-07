Zoe Mosca Barberis memorabile a Bolzano

AOSTA (btb) E’ iniziata con un secondo posto e soprattutto con un netto salto in avanti la stagione Élite di Zoe Mosca Barberis. La pattinatrice dello Skating Club Courmayeur, classe 2011 e vice campionessa italiana Junior in carica, ha chiuso la prima prova alla Sparkasse Arena di Bolzano con 154,11 punti, migliorando di ben 14,10 il precedente primato di 140,01.

La Mosca Barberis sabato era al comando dopo il programma corto, chiuso con il nuovo personale di 55,44 punti. Nel libero di domenica ha poi confermato la crescita sul piano tecnico: nell’arco delle 2 esecuzioni ha completato 5 salti tripli e 3 doppi Axel, portando per la prima volta in gara anche il triplo Lutz.

Un bagaglio tecnico sempre più completo che le ha permesso, già alla prima prova della stagione, di raggiungere ampiamente quanto necessario per potere affrontare la categoria Senior in Italia. Un passaggio che, per il momento, non può invece avvenire nelle competizioni internazionali, visto che essendo del 2011 non ha ancora l’età prevista per gareggiare tra le Senior.

Positivo anche il riscontro sulla componente artistica. I programmi, costruiti da Romina Poli e Marika Poli e rifiniti con il contributo della coreografa Natalia Khudiakova, sono piaciuti alla giuria, premiando un lavoro che affianca alla crescita delle difficoltà tecniche una particolare attenzione alla qualità della pattinata e all’interpretazione.

“Sono molto contenta perché sono riuscita a portare in gara tante delle cose sulle quali abbiamo lavorato. – commente Zoe Mosca Barberis – Il triplo Lutz era un obiettivo importante e riuscire a inserirlo già alla prima prova mi dà fiducia. È un bellissimo modo di iniziare la stagione, ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare.”

A Bolzano ad accompagnarla è stata l’allenatrice Romina Poli, che sottolinea soprattutto un dato: “A noi non interessa tanto il risultato quanto il miglioramento. Naturalmente salire sul podio fa piacere, ma non è quello su cui costruiamo il nostro lavoro. Vedere Zoe migliorare di quasi 15 punti in pochi mesi, sinceramente, ci lascia sbalorditi. È un passo avanti enorme”.

La vittoria è andata alla trentina Eleonora Ciferri, classe 2008, con 159,47 davanti alla Mosca Barberis, che è di 3 anni più giovane, a 154,11 mentre sul terzo gradino del podio con 139,88 è salita la lombarda Ginevra Carraro del 2009, decima per l’Artistique Giulia Ottonelli a 122.78.

Nella stessa importante manifestazione, ma categoria Advanced Novice primo gruppo, ha esordito molto bene anche Martina Mazza, 2011 da questa stagione tesserata per l’Aosta Gladiators.

Per lei miglior punteggio sabato nel programma corto e pure domenica nel lungo, chiudendo con un significativo successo a quota 96,98 punti, migliorando il suo personale di quasi 5 e precedendo il 95,26 della meranese Natasha Seebacher e il 91,71 della romana Anna Borgo.