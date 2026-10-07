In trecento alla domenica di Bicincittà

Sono stati 300 i partecipanti alla 28esima edizione di Bicincittà ad Aosta. La manifestazione organizzata dalla Uisp Valle d’Aosta si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, dopo che era stata rinviata domenica 10 maggio a causa della pioggia. La partenza è avvenuta da piazza Chanoux alle 10.30.

Per i più piccoli, sempre in piazza Chanoux, è stata proposta una gimcana, ed era presente il gazebo-officina curato da Alessandro Delfino, che già lo scorso anno aveva provveduto a controlli e piccole messe a punto per una pedalata sicura.

Dj Roy è stato lo speaker dell’evento. Il percorso di 9 chilometri ha attraversato avenue Conseil des Commis, piazza Manzetti, via Carrel, via Caduti del Lavoro, via Clavalité, via Valli Valdostane, via Lavoratori Vittime del Col du Mont, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Garin, via Grand Eyvia, via Chambéry, viale Partigiani, via Carducci, piazza Manzetti e ritorno in piazza Chanoux.

Nelle foto lo staff della Uisp che ha organizzato la manifestazione e la partenza da piazza Chanoux.