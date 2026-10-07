Les Amis de la Table Ronde, un torneo di belote in memoria di Renzo Cecchini

AOSTA (zgn) L’Associazione Les Amis de la Table Ronde propone, oltre alle gite enogastronomiche e culturali, anche dei tornei di belote. D’estate vengono organizzate serate in memoria dei soci che non ci sono più.

Lunedì scorso, 28 settembre, si è svolto il quarto appuntamento in ricordo di Renzo Cecchini. Dopo la cena il torneo consisteva in 3 partite a baraonda con classifica individuale. I partecipanti sono stati 28 e la classifica finale ha premiato Giovanni Verducci seguito da Marco Michelazzo, Patrizia Adamo, Marisa Belletti, Osvaldo Viglino, Maria Cornia e Monica De Santis.

A conclusione delle 4 serate disputate sommando i vari punti acquisiti, i vincitori della classifica generale finale sono stati: Luigi Girasole, Gianni Farace e Marisa Belletti che riceveranno un premio extra.

Nei prossimi giorni inizierà il torneo invernale consistente in 6 serate di qualificazione in ricordo del vice presidente dell’associazione Paolo Botalla.