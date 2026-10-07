8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

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Terminato lunedì scorso, il vincitore è Giovanni Verducci

Les Amis de la Table Ronde, un torneo di belote in memoria di Renzo Cecchini

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Il vincitore Giovanni Verducci viene premiato da Emanuela Cerise, moglie di Renzo Cecchini alla cui memoria era intitolato il torneo di belote
Il vincitore Giovanni Verducci viene premiato da Emanuela Cerise, moglie di Renzo Cecchini alla cui memoria era intitolato il torneo di belote
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AOSTA (zgn) L’Associazione Les Amis de la Table Ronde propone, oltre alle gite enogastronomiche e culturali, anche dei tornei di belote. D’estate vengono organizzate serate in memoria dei soci che non ci sono più.

Lunedì scorso, 28 settembre, si è svolto il quarto appuntamento in ricordo di Renzo Cecchini. Dopo la cena il torneo consisteva in 3 partite a baraonda con classifica individuale. I partecipanti sono stati 28 e la classifica finale ha premiato Giovanni Verducci seguito da Marco Michelazzo, Patrizia Adamo, Marisa Belletti, Osvaldo Viglino, Maria Cornia e Monica De Santis.

A conclusione delle 4 serate disputate sommando i vari punti acquisiti, i vincitori della classifica generale finale sono stati: Luigi Girasole, Gianni Farace e Marisa Belletti che riceveranno un premio extra.

Nei prossimi giorni inizierà il torneo invernale consistente in 6 serate di qualificazione in ricordo del vice presidente dell’associazione Paolo Botalla.

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