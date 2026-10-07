In trecento alla domenica di Bicincittà

AOSTA (zgn) T*Danse, la manifestazione internazionale dedicata alla danza, al teatro, alle arti performative e circensi contemporanee, spegne quest’anno 10 candeline e lo fa affrontando il tema “Passato, Presente, Futuro”.

Quest’anno la rassegna cresce ancora di più ed è stata presentata martedì scorso, 29 settembre, nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale in una conferenza stampa con la dirigente regionale Daria Jorioz, l’assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Aosta Cecilia Lazzarotto, il presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis Mauro Lucianaz, la direttrice di Plus Aosta Fabiola Megna, la direttori artistici Francesca d’Apolito, Alessia Pinto e Marco Chenevier.

Iniziato la sera di ieri, venerdì 2 ottobre, all’Auditorium di Aymavilles con gli spettacoli Geometria del chiasso” e “Ricetta di famiglia”, il Festival proseguirà fino a domenica prossima, 11 ottobre.

T*Danse propone 39 appuntamenti tra Aosta e Aymavilles: 19 titoli per 24 rappresentazioni, comprese le repliche, 4 concerti con jam session, 2 masterclass, una lezione aperta con cypher, 2 conferenze, 1 incontro tra operatori e operatrici dello spettacolo, 3 feedback aperò, la Maratona delle scuole e la battle conclusiva.

Tra gli spettacoli figurano 3 prime assolute, 2 prime nazionali e 9 prime regionali. Il legame con il tempo si sente anche nella varietà della programmazione offerta, con artisti affermati e prestigiosi come Silvia Gribaudi, Sofia Fitas, Qui&Ora Residenza Teatrale, Giovanna Velardi, solo per citarne alcuni, o giovani sorprendenti come Vittorio Pagani, Sara Aiotti e Kyda Pozza. Così come, tra prime assolute e spettacoli visti sui più importanti palcoscenici mondiali, agli artisti internazionali si alterneranno i valdostani.

Sarà E’anche aperto alle famiglie e attento ai giovani e giovanissimi, con diversi appuntamenti per tutti, biglietti studiati appositamente per le famiglie (oltre all’ormai consolidato biglietto democratico, in cui è lo spettatore a decidere quanto può pagare), conferenze e spettacoli nelle scuole dell’Unité des Communes Grand-Paradis, il coinvolgimento degli studenti dei percorsi di formazione scuola-lavoro, l’hip hop, la battle e la maratona delle scuole che faranno calare il sipario sulla manifestazione.

Il programma completo, gli aggiornamenti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://tdanse.net/ e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione.