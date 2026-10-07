8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Aosta

Addio a Daniela Olocco, volto storico della ristorazione aostana

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Daniela Olocco aveva 58 anni
Daniela Olocco aveva 58 anni
1 minuto di lettura

AOSTA (zgn) Daniela Olocco, volto storico della ristorazione aostana, è mancata a 58 anni giovedì scorso, 1° ottobre, all’Ospedale Beauregard. Con il marito Enrico Allera Longo gestiva il Ristorante Pepe e Sale aperto nel 1987 in via Piccolo San Bernardo.

Nata il 27 aprile 1968 a Ivrea, aveva un’autentica passione per la sua professione: sempre presente, si inventava ricette nuove e guardava ogni dettaglio. Si è dedicata con infinito affetto ai figli Alessandro, 24 anni, e Federico, 19enne,, e al marito Enrico e con costante impegno ha contribuito alla crescita dell’attività di famiglia.

La sua forza e la sua determinazione resteranno per sempre nel cuore di quelli che l’hanno conosciuta.

Oggi, sabato 3 ottobre, alle 10.30, i funerali vengono celebrati nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans.

Leggi anche

Aosta

Anagrafe 26/09/2026

CI HANNO LASCIATO Aldo Erba, 76 anni. Anna Di Monaco vedova Saporito, 84 anni. Anna Maria Morone vedova Piccato, 97 anni. Gabriella Casteller vedova Lanaro, 85 anni. Giuseppina Marguerettaz vedova…