Addio a Daniela Olocco, volto storico della ristorazione aostana

AOSTA (zgn) Daniela Olocco, volto storico della ristorazione aostana, è mancata a 58 anni giovedì scorso, 1° ottobre, all’Ospedale Beauregard. Con il marito Enrico Allera Longo gestiva il Ristorante Pepe e Sale aperto nel 1987 in via Piccolo San Bernardo.

Nata il 27 aprile 1968 a Ivrea, aveva un’autentica passione per la sua professione: sempre presente, si inventava ricette nuove e guardava ogni dettaglio. Si è dedicata con infinito affetto ai figli Alessandro, 24 anni, e Federico, 19enne,, e al marito Enrico e con costante impegno ha contribuito alla crescita dell’attività di famiglia.

La sua forza e la sua determinazione resteranno per sempre nel cuore di quelli che l’hanno conosciuta.

Oggi, sabato 3 ottobre, alle 10.30, i funerali vengono celebrati nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans.