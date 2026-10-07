Federica Armand regina della pole dance: due podi in meno di un mese

AOSTA (zgn) Due podi in meno di un mese, un titolo Overall Winner e un futuro ancora da scrivere. Il 2026 si sta rivelando un anno speciale per Federica Armand, di Saint-Nicolas, atleta e insegnante di pole dance, protagonista di una stagione intensa che l’ha vista raggiungere importanti risultati nel panorama delle competizioni di Exotic.

Un percorso fatto di allenamento, sacrificio, ricerca artistica e, soprattutto, di una passione profonda per il movimento e per il palcoscenico.

Il primo grande traguardo è arrivato sabato 5 settembre a Napoli, in occasione di DanceFilthy, competizione dal respiro internazionale che ha riunito atlete provenienti da diverse parti del mondo.

Nella categoria Professional, Federica Armand ha conquistato il primo posto, ottenendo inoltre il prestigioso titolo di Overall Winner, assegnato al punteggio più alto dell’intera competizione.

Le emozioni sono proseguite sabato scorso, 26 settembre, a Forlì, quando all’Exotic Generation Italy Federica Armand è salita nuovamente sul podio, conquistando il terzo posto.

«Dietro pochi minuti sul palco ci sono tantissime ore di lavoro, sacrifici, emozioni e momenti in cui bisogna imparare a credere ancora di più in se stessi. Ogni gara mi lascia qualcosa e mi dà ancora più voglia di crescere. – dichiara Federica Armand – Un ringraziamento speciale va alla mia coach Kellyane Santos e a Simona Spataro, per la sua grande disponibilità e per avermi dato la possibilità di allenarmi da Pole Dance Aosta. La pole dance è molto più di una semplice attività fisica: è forza, tecnica, eleganza, sensualità, espressione e consapevolezza del proprio corpo».

Ma il percorso di Federica Armand non è ancora finito per quest’anno. Sabato 17 ottobre, con inizio alle 13, al Teatro Alessandrino, in via Giuseppe Verdi ad Alessandria, sarà la volta di Erotic Hell – Pole Dance Championship, competizione di Exotic che rappresenterà l’ultimo appuntamento della stagione.