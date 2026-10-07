Mercato Europeo e BeerCult ad Aosta Ermanno Bonomi: «Bilancio positivo»

AOSTA (zgn) Il Mercato Europeo del commercio ambulante, quest’anno arricchito dalla presenza di BeerCult, il Festival della Cultura della Birra, si è tenuto ad Aosta da venerdì 25 settembre a domenica 27. Dalle 9 alle 24 gli stand in via Torino, via Festaz e piazza Plouves hanno offerto un vero e proprio viaggio tra colori, sapori e tradizioni europee.

« L’edizione 2026, pur avendo avuto dei numeri molto importanti, soprattutto nella giornata di sabato, ha riscontrato anche in Valle d’Aosta come nel resto d’Italia una crisi preoccupante non solo per il mercato ambulante, ma per tutti gli esercizi di prossimità che vedono la desertificazione delle vie sotto i propri occhi. – commenta il presidente di Confcommercio Aosta Ermanno Bonomi – Il bilancio rimane comunque positivo e nelle prossime settimane incontreremo i responsabili di Fiva nazionale per fare il punto della situazione e riprogrammare l’evento annualmente o con cadenza biennale. Un ringraziamento va fatto ai residenti delle vie interessate che hanno avuto un disagio importante. Nella manifestazione era inserita anche BeerCult, iniziativa promossa da Confcommercio Valle d’Aosta nel padiglione con le birre valdostane e un ospite gradito come Baladin oltre a street food locale. Il prossimo appuntamento dedicato ai birrifici artigianali locali con ospiti importanti si terrà Saint-Vincent nel mese di maggio 2027».