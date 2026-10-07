“DegustaLibro” martedì 6 ottobre a La Cave Valdôtaine di Aosta

AOSTA (zgn) Ritorna ad Aosta l’iniziativa che ha fatto incontrare i lettori più curiosi: è il Reading Party “DegustaLibro”, in programma martedì prossimo, 6 ottobre, alle 18, a La Cave Valdôtaine, in via De Tillier ad Aosta.
La proposta nasce dalla storica collaborazione tra la Libreria Briviodue e Stefano Lunardi, nell’ambito del progetto “Leggere di gusto”, con la partecipazione de La Cave Valdôtaine.
La formula è semplice e di successo: 45 minuti di lettura individuale, in silenzio, ognuno con il libro portato da casa, per ritagliarsi finalmente uno spazio tutto per sé.
Quarantacinque minuti di condivisione: si racconta il proprio libro, si ascoltano le storie degli altri, si scoprono nuovi titoli.
Il tutto attorno a un tavolo, accompagnati da un buon vino e da un tagliere di prelibatezze selezionate da Stefano Lunardi.
«Un libro, un calice, un nuovo modo di stare assieme» è lo slogan della serata: non una presentazione tradizionale, ma un’esperienza collettiva che mette al centro il piacere di leggere e il gusto di condividerlo.
Ad ogni partecipante verrà riconosciuto uno sconto del 5 per cento per l’acquisto di libri alla Libreria Briviodue.
Costo della serata 15 euro, aperitivo compreso.
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria ai numeri 346 6286717 o 0165 235946.