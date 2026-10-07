8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

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Cultura e spettacolo

“DegustaLibro” martedì 6 ottobre a La Cave Valdôtaine di Aosta

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Ritorna ad Aosta l’iniziativa che ha fatto incontrare i lettori più curiosi: è il Reading Party “DegustaLibro”, in programma martedì prossimo, 6 ottobre, alle 18, a La Cave Valdôtaine, in via De Tillier ad Aosta.

La proposta nasce dalla storica collaborazione tra la Libreria Briviodue e Stefano Lunardi, nell’ambito del progetto “Leggere di gusto”, con la partecipazione de La Cave Valdôtaine.

La formula è semplice e di successo: 45 minuti di lettura individuale, in silenzio, ognuno con il libro portato da casa, per ritagliarsi finalmente uno spazio tutto per sé.

Quarantacinque minuti di condivisione: si racconta il proprio libro, si ascoltano le storie degli altri, si scoprono nuovi titoli.

Il tutto attorno a un tavolo, accompagnati da un buon vino e da un tagliere di prelibatezze selezionate da Stefano Lunardi.

«Un libro, un calice, un nuovo modo di stare assieme» è lo slogan della serata: non una presentazione tradizionale, ma un’esperienza collettiva che mette al centro il piacere di leggere e il gusto di condividerlo.

Ad ogni partecipante verrà riconosciuto uno sconto del 5 per cento per l’acquisto di libri alla Libreria Briviodue.

Costo della serata 15 euro, aperitivo compreso.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria ai numeri 346 6286717 o 0165 235946.

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