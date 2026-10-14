“L’immagine allo specchio”: ad Aosta sette proiezioni dedicate al restauro cinematografico

AOSTA (zgn) È un lento lavoro di recupero e memoria che permette ai capolavori che hanno fatto la storia del cinema di tornare al loro antico splendore. Da lunedì prossimo, 12 ottobre, a giovedì 15 torna per la seconda edizione “L’immagine allo specchio”, la rassegna dedicata al restauro cinematografico che propone 7 appuntamenti con i film del passato pronti a tornare sul grande schermo e continuare a parlare al pubblico di oggi.

L’iniziativa è organizzata da Framedivision con il sostegno del Consiglio Valle, della Bcc Valdostana, della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, dell’Associazione valdostana autismo, dell’Anpi Valle d’Aosta, del sindacato dei pensionati della Cgil Valle d’Aosta e di Libera Valle d’Aosta, in collaborazione con Replicante teatro, la Cineteca di Bologna e il laboratorio di restauro “L’immagine ritrovata”.

Il programma prevede 5 proiezioni per il pubblico e 2 incontri riservati alle scuole al Teatro Cinema Giacosa di Aosta con protagonisti film di recente restauro, italiani e americani, accomunati da una matrice storica, politica e poetica di grande attualità. Un’occasione per avvicinare il pubblico al valore del restauro cinematografico, tecnica nata circa sessant’anni fa e sempre più diffusa.

Per quanto riguarda gli appuntamenti per il pubblico, si partirà lunedì 12 ottobre, alle 18, con “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin, film statunitense del 1940. Alla proiezione sarà presente l’Anpi Valle d’Aosta.

Martedì 13 ottobre, sempre alle 18, sarà la volta di “Viale del tramonto” di Billy Wilder, film girato negli Stai Uniti nel 1950. Seguirà, alle 21, la pellicola italiana del 1965 “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio nel restauro curato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Kavac Film.

Mercoledì 14 ottobre, alle 18, andrà in scena “The Doors” del regista statunitense Oliver Stone.

La rassegna si chiuderà giovedì 15 ottobre, alle e 18.30, con l’opera italiana “I cento passi” di Marco Tullio Giordana. Alle proiezioni parteciperà Libera Valle d’Aosta. La proiezione sarà preceduta da un laboratorio di lettura espressiva su “I cento passi”, con la partecipazione dell’Associazione valdostana autismo, che si terrà alle 16.30, e una lettura dal vivo di dialoghi e monologhi scelti dai film proposti a cura di Alexine Dayné e Andrea Damarco, alle 18.

Tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero e gratuito, saranno introdotti da Alexine Dayné, attrice e storica del cinema. Per informazioni e eventuali prenotazioni è possibile scrivere a info@framedivision.com o telefonare al numero 333 6745461.

Due sono, invece, gli appuntamenti riservati alle scuole. Mercoledì 14 ottobre, alle 10, per le scuole primarie sarà proiettato il film italiano “La gabbianella e il gatto” di Enzo D’Alò (Italia, 1998, 76 minuti), nella versione restaurata dai laboratori Cine Lab Services di Roma. Tratto dal racconto di Luis Sepúlveda, il film affronta attraverso la favola i temi della tolleranza, della diversità e del rispetto dell’ambiente. Giovedì 15 ottobre, sempre alle 10, sarà invece la volta delle scuole secondarie, alle quali sarà proposto “I cento passi” di Marco Tullio Giordana.