AOSTA (zgn) A Gioia del Colle, in provincia di Bari, si è svolto da venerdì 2 a sabato 4 ottobre il campionato nazionale di Aerial Arts del circuito Posa, Pole Sports & Arts. Ha partecipato un gruppo di atlete valdostane. Nel flying pole, primo posto per Myriam Faleo nella categoria junior silver, per Alice Coutandin nella junior amateur e per Aurora Pelliccioni nella junior competitive. Seconda piazza per Margot Comé tra le women amateur senior e per Erika Scarupa tra le women competitive senior. Nel cerchio aereo, primo posto per Lina Napoletano nella junior gold e quinto posto per Noemi Pelliccioni nella junior competitive. Gradino più alto del podio per Laura Panetta e Sara Tosetti nel double silver senior. Le atlete fanno parte della scuola Made of Steel di corso Lancieri d’Aosta, nel capoluogo regionale, dove si tengono corsi di pole dance, flying pole, cerchio aereo, flessibilità e preparazione agonistica. L’istruttrice è Erika Scarupa.
Campionato nazionale di Aerial Arts a Gioia del Colle, bene le valdostane
Redazione · Pubblicato il
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