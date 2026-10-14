AOSTA (zgn) Sono aperte le iscrizioni per il corso di pittura con Fabrizio Brazzale nella Casa del Colore in regione Tzamberlet ad Aosta. Le 5 lezioni si terranno dalle 21 alle 23 martedì 20, giovedì 22, martedì 27 e giovedì 29 ottobre con l’ultimo appuntamento martedì 3 novembre. È un corso aperto a tutti in cui verranno insegnate varie tecniche per dipingere con l’acrilico, dalla stesura alla sfumatura dei colori. Chi è interessato può telefonare al numero 0165 262357 oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@casadelcoloresrl.com.
Corso di pittura con Fabrizio Brazzale
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