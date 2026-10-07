Coldiretti, al Mercato coperto di Aosta “Un Pesce Fuor d’Acqua”

AOSTA (zgn) Portare i sapori, le tradizioni e la cultura del mare nel cuore della Valle d’Aosta, creando un incontro tra territori diversi ma accomunati dalla valorizzazione delle proprie eccellenze agroalimentari.

È questo l’obiettivo di “Un Pesce Fuor d’Acqua”, giunto alla seconda edizione, in programma oggi, sabato 3 ottobre, dalle 10, al Mercato Coperto di Aosta.

La manifestazione nasce dalla collaborazione con Coldiretti Liguria e Coldiretti Pesca Liguria e vedrà la partecipazione dell’Ittiturismo Fish Lab – Cooperativa Pescatori Genovesi, realtà che rappresenta il legame diretto tra territorio, pesca, prodotti ittici e tradizione gastronomica ligure.

L’iniziativa è un’occasione per raccontare e mettere a confronto due territori profondamente diversi, il mare della Liguria e la montagna della Valle d’Aosta, attraverso i loro prodotti, le loro tradizioni e la cultura dell’accoglienza.

Ad aprire la mattinata è il laboratorio “Impariamo a cucinare la trota di montagna”, curato dall’azienda ittica Spatari Ivan di Morgex, che offre ai partecipanti l’opportunità di conoscere e valorizzare uno dei prodotti simbolo dell’allevamento ittico valdostano.

A seguire, il pubblico può assistere e partecipare a un momento dedicato alla frittura di pesce fresco di stagione del Mar Ligure.

Nel corso della giornata è presente l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla VdA, con un punto dedicato alla vendita della Mela di Aism, in occasione della Giornata del Dono.