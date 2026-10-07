Conferenza all’Università sulle ragioni della guerra in Ucraina

AOSTA (zgn) Venerdì 16 ottobre, alle 17, nel polo universitario di Aosta, in via Monte Solarolo, si terrà la conferenza “Putin contro l’Ucraina. Una guerra che viene da lontano?”, terzo appuntamento del ciclo di presentazioni su temi di attualità internazionale, intitolato Les Grands Débats e promosso dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

Perché questa guerra viene da lontano? Quale idea dell’Ucraina attraversa la storia russa e il discorso politico di Putin? Come si racconta un conflitto nel quale anche il passato, le parole e le immagini diventano strumenti di lotta?

L’incontro sarà dedicato al tema della guerra in Ucraina, in corso ormai da più di quattro anni, se si considera l’invasione su larga scala iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022 o da più di 12 anni, se si fa risalire l’inizio del conflitto russo-ucraino all’occupazione della Crimea nel febbraio 2014 e all’inizio delle ostilità nel Donbass nell’aprile dello stesso anno.

Interverranno, sulle radici della guerra in una zona strategica dell’Europa orientale e sul modo in cui essa entra ogni giorno nella nostra informazione, le relatrici Simona Merlo, professoressa associata di Storia contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre, e la giornalista Rai Alessandra Ferraro, direttrice di Isoradio e commentatrice televisiva.

A seguire, le ospiti dialogheranno con i professori Paolo Gheda, Francesco Marone e Patrik Vesan, docenti dell’Università della Valle d’Aosta.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro lunedì 12 ottobre tramite il modulo online disponibile sul sito www.univda.it (sezione Event). L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Rete Università per la Pace.