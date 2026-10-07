E’ mancato Maurizio Casale. Artista, grafico e insegnante

AOSTA (zgn) Il professor Maurizio Casale è deceduto all’età di 77 anni giovedì scorso, 1° ottobre, all’Ospedale di Aosta. Era ricoverato da alcuni giorni a causa di una grave malattia.

Artista, grafico e illustratore, è stato insegnante prima all’Istituto d’Arte e poi al Liceo artistico di Aosta. Una vita, la sua, dedicata ad inseguire la bellezza e a insegnarla ai suoi studenti.

Maurizio Casale era il secondogenito di Flavio ed Emma Guerraz, dopo Manuela del 1948 e prima di Mila del 1952.

Si era avvicinato alla pittura fin dall’adolescenza, incoraggiato dall’esempio del padre, noto pittore tanto che alcune sue opere sono custodite al Castello Gamba di Châtillon. Ancora giovanissimo, Maurizio Casale aveva ottenuto un primo importante riconoscimento vincendo un concorso per artisti emergenti giudicato da 2 figure centrali dell’arte valdostana, Italo Mus ed Alessio Nebbia.

La sua formazione era poi proseguita all’Istituto d’Arte Felice Faccio di Castellamonte e all’Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino, una delle scuole più prestigiose nel campo della grafica e della comunicazione visiva.

Rientrato in Valle d’Aosta, nella seconda metà degli anni Settanta, aprì il proprio studio grafico nel capoluogo e iniziò una lunga collaborazione con enti pubblici, Assessorati regionali, associazioni e istituzioni culturali. Nel 1976 vinse il concorso per la realizzazione dell’immagine della Fiera di Sant’Orso e 10 anni più tardi partecipò nuovamente e fu ancora una volta scelto. Non a caso il suo nome è tra quelli dei pochissimi italiani citati nell’Enciclopedia della Grafica.

Accanto alla professione di grafico, Maurizio Casale non abbandonò mai la pittura. Espose in Italia e all’estero, partecipando a mostre collettive e personali. Era un uomo colto che sapeva parlare di tutto, sempre al passo con i tempi, passando dall’editoria ai manifesti.

Nonostante le condizioni di salute già precarie, 3 anni fa aveva realizzato il disegno del ciondolo che l’Associazione scultori e intagliatori valdostani presenta alla Millenaria per raccogliere fondi per persone e famiglie in difficoltà.

Maurizio Casale lascia le 2 sorelle, Manuela e Mila. Le esequie verranno celebrate lunedì prossimo, 5 ottobre, alle 11.40, al tempio crematorio di Aosta.