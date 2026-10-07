In dirittura di arrivo il restauro della Torre dei Signori di Quart

AOSTA (gs5) Proseguono i lavori di Aosta est, il piano di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale dell’area orientale del centro storico di Aosta, che coinvolge il Teatro romano, la Porta Pretoria, le mura romane, la Tour Fromage e la Torre dei Signori di Quart.

La riapertura al pubblico avvenuta venerdì 3 luglio scorso ha permesso ai visitatori di tornare a vivere l’atmosfera del Teatro romano per tutta l’estate, apprezzando il nuovo assetto realizzato grazie ai primi importanti interventi eseguiti a partire dal 2022. Dal sistema di passerelle, alla nuova area con portico coperto della piazza ex Birreria, fino al sistema di illuminazione integrato, il nuovo percorso ha da subito riscosso un ottimo riscontro e attualmente i lavori stanno aggiungendo altri tasselli al mosaico completo previsto per la primavera del prossimo anno.

In questi giorni, infatti, sono in dirittura di arrivo i lavori di restauro della Torre dei Signori di Quart, facente parte del complesso della Porta Pretoria, che ha visto gli interventi concentrarsi esclusivamente sulle facciate esterne, con il restauro dei paramenti murari dell’imponente edificio. Nel corso dei secoli l’utilizzo di materiali non idonei ha modificato l’aspetto della torre che ora torna alla comunità valorizzata e dopo lavori mirati all’armonizzazione della struttura con i monumenti vicini. Le facciate esterne sono dunque state pulite, sono state realizzate opere di consolidamento dei materiali e di recupero di una lettura storica coerente.

Proseguono nel frattempo gli interventi alla Tour Fromage. Dopo la conclusione dei lavori di restauro esterni, con lo smontaggio dei ponteggi già avvenuto per l’apertura di luglio, l’attenzione è ora focalizzata sui percorsi interni della struttura. Sono quindi in corso gli interventi concernenti l’impiantistica e la pavimentazione e soprattutto quelli di recupero delle superfici delle pareti delle sale interne, che negli anni hanno subito notevoli modificazioni. In particolare, l’estesa presenza di cemento impiegato durante i lavori che nel 1975 destinarono il fabbricato a sede espositiva, rappresentano una notevole sfida nel recupero della struttura originale.

E proprio la restituzione della Tour Fromage come spazio museografico è l’obiettivo degli interventi di questi mesi in quanto gli interni dell’edificio saranno destinati a raccontare la storia della città con un allestimento progettato dall’architetto Margherita Bert. Lungo la facciata nord della torre verranno inoltre costruiti un vano scale e un ascensore in esterno che andranno a rispondere a esigenze di sicurezza e a implementare l’accessibilità del sito. Il percorso si svilupperà a partire dal piano terra fino al sottotetto, dotato di una nuova scala di accesso.

Infine, stanno procedendo anche i lavori nella zona dell’ex biglietteria in cui sono in corso degli scavi per indagare la presenza di preesistenze archeologiche sotto l’attuale livello di calpestio e i lavori a est, lungo il muro romano che porta alla Torre dei Balivi che mirano alla creazione di un percorso che integrerà Il Teatro Romano ai monumenti circostanti.

«I cantieri sono sempre soggetti a fattori imprevedibili e la convivenza con l’apertura del sito presenta alcune criticità da tenere presente ma l’obiettivo è quello di terminare i lavori per la primavera del 2027 per poi procedere con le pratiche di collaudo dell’intero sito. – dichiara Nathalie Dufour, dirigente regionale per il patrimonio archeologico e il restauro dei beni monumentali – Il progetto mira a restituire ad Aosta l’area archeologica rivalorizzata e con la creazione di nuovi spazi di accesso e di fruizione, integrando maggiormente il sito e la città».

Un progetto ambizioso che mese dopo mese trova sempre più concretezza e che dopo anni di cantiere porterà alla completa riapertura di una delle parti più amate di Augusta Prætoria.

Sara Gal