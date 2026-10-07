Oggi, sabato 3 ottobre, sport e giochi con la Festa del Quartiere Tzamberlet

AOSTA (zgn) Oggi, sabato 3 ottobre, il Quartiere di Tzamberlet ad Aosta si mette in gioco con una giornata dedicata allo sport, al divertimento e alla socialità, pensata per coinvolgere residenti, famiglie e cittadini di Aosta.

È Tzamberlet Active Day, la festa del Quartiere promossa dal Comitato di Quartiere Tzamberlet, insieme a partner Coni, Cral Cogne e Palaghiaccio, con la collaborazione del ristorante “Bordo Pista” del Palaghiaccio e di Art On Ice.

Si comincia alle 9 al PalaIndoor di corso Lancieri d’Aosta con le “Mini Olimpiadi”, a cura del Coni Valle d’Aosta, fino alle 12. Gli Under 18 vincitori delle gare verranno omaggiati con un buono sconto per l’acquisto di libri presso la Cartolibreria Briviodue di Aosta.

Dalle 12 alle 14 spazio alla convivialità, con la pausa pranzo e il menu convenzionato del ristorante “Bordo Pista” del Palaghiaccio. Chi preferirà l’asporto potrà utilizzare gli spazi del Parco Abbé Henry, antistante al PalaIndoor, in autonomia.

Il pomeriggio prosegue dalle 14 alle 16 nella sala del Cral Cogne di corso Lancieri d’Aosta con lezioni gratuite di Balli da Sala. La giornata si conclude al Palaghiaccio, dalle 16 alle 18, con una prova gratuita di pattinaggio artistico, a cura di Art On Ice.

Ad impreziosire la prima edizione di Tzamberlet Active Day è la presenza di una madrina d’eccezione, Martine Michieletto campionessa mondiale di kickbox e muay thai che ha fatto dello sport non soltanto una professione, ma una vera e propria scuola di vita.