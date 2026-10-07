8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Cronaca

“SPACCATA” IN UN NEGOZIO DI VIA CHAMBERY

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

AOSTA (zgn) Indagano i carabinieri del Radiomobile di Aosta sulla “spaccata” della notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre ai danni di un negozio di generi alimentari in via Chambéry, nel capoluogo regionale.

L’esercizio commerciale è gestito da stranieri originari del Bangladesh, sono stati loro, la mattina, ad allertare il 112 quando, arrivati in negozio, hanno trovato la vetrina sfondata e la cassa manomessa e aperta. Bottino scarsissimo, i ladri hanno dovuto accontentarsi dei 30 euro rimasti in cassa e di qualche genere alimentare un po’ più costoso di altri e facilmente trasportabile. I danni ammontano, da una prima stima, a poco più di 1.000 euro.

Leggi anche

Cronaca

Un convegno ad Aosta dei Genitori Separati

AOSTA (zgn) Oggi, sabato 26, in occasione del trentennale della morte di Antonio Sonatore, si tiene nella Sala congressi dell’Hotel HB, in via Malherbes ad Aosta, con inizio alle 9,…