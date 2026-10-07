“SPACCATA” IN UN NEGOZIO DI VIA CHAMBERY

AOSTA (zgn) Indagano i carabinieri del Radiomobile di Aosta sulla “spaccata” della notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre ai danni di un negozio di generi alimentari in via Chambéry, nel capoluogo regionale.

L’esercizio commerciale è gestito da stranieri originari del Bangladesh, sono stati loro, la mattina, ad allertare il 112 quando, arrivati in negozio, hanno trovato la vetrina sfondata e la cassa manomessa e aperta. Bottino scarsissimo, i ladri hanno dovuto accontentarsi dei 30 euro rimasti in cassa e di qualche genere alimentare un po’ più costoso di altri e facilmente trasportabile. I danni ammontano, da una prima stima, a poco più di 1.000 euro.