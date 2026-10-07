“Big Bang nascita del tutto”. Gabriele Maquignaz a Genova

AOSTA (zgn) Dalla Valle d’Aosta a Genova, passando attraverso un percorso artistico che negli ultimi anni ha portato il nome di Gabriele Maquignaz a confrontarsi con scenari sempre più importanti dell’arte contemporanea.

È ora il capoluogo ligure ad accogliere la sua ricerca con la mostra personale “Big Bang nascita del tutto”, in programma da mercoledì prossimo, 7 ottobre, al 20 ottobre nel Loggiato superiore di Palazzo Doria Spinola.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 7 ottobre alle 18, con ingresso libero.

All’appuntamento interverrà anche Guido Folco, direttore del Museo MIIT di Torino che porterà il proprio contributo alla presentazione della mostra.

L’esposizione è promossa e organizzata da Angsa Liguria Aps, con il patrocinio del Comune di Genova.

Al centro della mostra c’è una delle tematiche più ricorrenti e profonde della ricerca di Maquignaz: la nascita come trasformazione della materia e l’energia come forza capace di generare nuove forme.

Il titolo “Big Bang” richiama l’origine dell’universo, ma nell’opera dell’artista questo evento cosmico diventa soprattutto una metafora della creazione.

L’arte di Maquignaz nasce infatti da un confronto diretto con la materia. Le superfici si trasformano, il colore si stratifica, esplode e si espande, dando vita a composizioni nelle quali sembra di assistere a un processo in continuo divenire.

Non c’è una realtà semplicemente da rappresentare, ma una materia da attraversare e trasformare. È questo uno degli elementi che rende particolarmente riconoscibile il suo linguaggio: il colore diventa energia e la superficie pittorica si trasforma in uno spazio vivo, nel quale convivono dimensione cosmica, natura e dimensione emotiva.