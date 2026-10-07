Lunedì 12 ottobre verrà presentata la Saison Culturelle allo Splendor

AOSTA (zgn) Lunedì 12 ottobre, alle 18, al Teatro Splendor di Aosta si terrà la presentazione al pubblico della programmazione della Saison Culturelle 2026/2027.

Dopo la consueta illustrazione del calendario della rassegna, andrà in scena lo spettacolo “Virtual Reality – Teatro fisico per tempi digitali” del quartetto ucraino Dekru, prodotto da Mosaico Errante.

Uno show di virtuosismo corporeo nel quale il concetto di “realtà virtuale” assume tre significati che si intersecano tra loro: virtuale è la realtà dei dispositivi tecnologici che usiamo quotidianamente.

Ma lo è anche quella creata dalla pantomima, che riesce a far vedere cose che non ci sono.

La realtà virtuale è infine anche quella che ogni spettatore costruisce nella sua mente, interpretando a suo modo ciò che ha di fronte.

Virtual reality è un’indagine umoristica, suggestiva e dinamica sul rapporto tra corporeo e digitale e sull’influenza che i moderni media hanno sulle nostre vite.

Complice l’immaginazione e la partecipazione diretta del pubblico, il palco, pur restando vuoto, si riempie di visori, telefonini, social network e di molto altro ancora.

I Dekru sono considerati gli eredi spirituali del maestro Marcel Marceau. Vincitori al Festival di Clown e Mimi di Odessa, con il loro linguaggio universale questi artisti hanno divertito e commosso centinaia di città nei paesi di tutto il mondo e sono stati scelti per esibirsi durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare.

L’ingresso in sala è libero fino ad esaurimento posti, a partire dalle 17.30.

Per informazioni visitare il sito internet www.saisonculturellevda.it.

La Saison Culturelle 2026/2027 si prepara ad aprire la sua 42esima edizione con un concerto di pré-ouverture che vedrà protagonista Loredana Bertè.

L’appuntamento è in programma venerdì prossimo, 9 ottobre, alle 21 al CVADOME (ex Palais) di Saint-Vincent e si inserisce nel “Ancora ribelle – Summer tour 2026” che ha visto l’artista protagonista nelle principali arene, festival e piazze della penisola dallo scorso mese di giugno.

Sono disponibli ancora pochi biglietti in vendita online sul portale www.webtic.it e al punto vendita della Saison Culturelle al Museo Archeologico regionale, in piazza Roncas,ad Aosta secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 18.

Chiuso la domenica e i festivi.

Informazioni scrivendo a saison@regione.vda.it o chiamando lo 0165 32778.