“Il cantico delle creature”: mostra di Barbara Tutino e Emo Broccard

AOSTA (zgn) Viene inaugurata oggi, sabato 3 ottobre, alle 18, nella galleria Inarttendu, in via Martinet ad Aosta, la mostra della pittrice Barbara Tutino, in cui sono presenti anche sculture in legno di Emo Broccard, intitolata “Il cantico delle creature”.

L’esposizione resterà aperta fino a venerdì 4 dicembre dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.

Promossa da Fondation Grand Paradis, la mostra era già stata allestita questa estate nella Cappella di Sant’Antonio a Ponte della Tina, nel villaggio di Moline di Cogne, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Oltre al ritratto di San Francesco – un volto essenziale e luminoso, dipinto da Barbara Tutino, che raccoglie lo sguardo di chi entra e dà origine a tutto il percorso espositivo – sono presenti le grandi tele dell’artista – il sole, la luna, i lupi, le acque – che incontrano le sculture in tiglio, radice e noce di Emo Broccard.