Lunedì 5 ottobre la presentazione del libro “Vallée d’Aoste 74 Communes”

AOSTA (zgn) Lunedì prossimo, 5 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, verrà presentato il libro del fotografo Fabio Dibello “Vallée d’Aoste 74 Communes”.

Oltre all’autore interverranno il presidente della Regione Renzo Testolin, la presidente regionale dell’Ordine degli Architetti Adriana Sorrentino, l’antropologa Elisabetta Dall’O e l’architetto Alberto Redolfi. Modererà l’incontro l’architetto Sergio Togni.

Il libro di Fabio Dibello è un progetto di documentazione fotografica del territorio valdostano: una fotografia per ogni Comune.

Le settantaquattro fotografie che lo compongono assumono come orizzonte la complessità del territorio e ne restituiscono una lettura reale, senza ambire a dover restituire necessariamente una immagine ideale o una sintesi pacificata.

Mettono in campo, dunque, uno sguardo che accoglie il paesaggio come dato culturale e progettuale, tenendo in tensione visione generale e attrito, continuità e frattura, permanenze e trasformazioni.