“Musica e arte: vibrazioni per l’anima”. Conferenza in Biblioteca regionale

AOSTA (zgn) Nell’ambito delle attività di promozione della cultura musicale della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, è prevista una conferenza dal titolo “Musica e arte: vibrazioni per l’anima”, in collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

L’incontro, che si svolgerà martedì prossimo, 6 ottobre, alle 17, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale, vede la partecipazione della pittrice aostana Franca Fabrizio, che parlerà dei rapporti tra le due espressioni artistiche.

Così l’artista presenta il dialogo fra emozioni visive e sonore: «Intreccio tra Pittura e Musica: un’immersione nel mondo della sinestesia, dove un ponte segreto tra occhi e orecchie trasforma le note in luce e le pennellate in melodia. Che colore ha una sinfonia? E che suono ha un dipinto dove forme e figure danzano sulla tela?».

Introduce la serata sa Liliana Balestra, referente per le iniziative di cultura musicale alla Biblioteca “Bruno Salvadori”.

L’evento rientra nel ricco cartellone “Connexions sonores 2026”, articolato in proposte che spaziano dai concerti ai seminari, dalle lezioni-concerto, ai workshop e alle masterclass, distribuendo l’offerta in diversi luoghi del territorio valdostano.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.