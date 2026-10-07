Due eventi della Delegazione di Aosta del FAI per Paisirs de Culture

AOSTA (zgn) La Delegazione di Aosta del Fondo per l’Ambiente Italiano-FAI è stata interessata da due appuntamenti dell’edizione 2026 della rassegna “Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste”.

Nello specifico, mercoledì 23 settembre, la collaborazione del FAI con la Regione Valle d’Aosta ha permesso di promuovere la conferenza “Francesco e i Francescani in Valle d’Aosta: storia e arte”.

Svolto in un Salone del Vescovado di Aosta gremito da una cinquantina di spettatori, l’incontro ha visto i relatori, lo storico Joseph Gabriel Rivolin e la direttrice dei Beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto della Diocesi Roberta Bordon confrontarsi sulla storia degli insediamenti Francescani nella nostra regione dal Medioevo ai giorni nostri e i riflessi sulla produzione artistica presente nelle chiese e nelle cappelle valdostane.

Di notevole interesse è stata anche la visita accompagnata alla chiesa parrocchiale di Saint-Maurice a Sarre organizzata, sabato 26 settembre dal Gruppo Giovani del Fai di Aosta, in collaborazione con l’Associazione “Sarre 2mila8”.

Un evento speciale che ha consentito alla ventina di visitatori di ammirare non solo l’abside con l’Altare maggiore ligneo d’inizio Seicento ma anche la grande pala d’altare dedicata a San Maurizio, le vetrate artistiche realizzate su disegno di Franco Balan e il Museo di Arte Sacra.