Giornata del contemporaneo e Giornata delle famiglie al museo: ingressi gratuiti

AOSTA (zgn) In occasione della Giornata del contemporaneo, sabato prossimo, 10 ottobre, è previsto l’ingresso gratuito al Museo Gamba di Châtillon, al MegaMuseo di Aosta e nelle sedi espositive regionali.

Il tema scelto da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) per l’edizione 2026 è Geografie della contemporaneità, una riflessione sul presente come spazio attraversato da trasformazioni continue, nel quale territori, comunità e identità non costituiscono realtà immutabili, ma si definiscono attraverso relazioni, conflitti, scambi e processi di ridefinizione costante.

Un invito a leggere il mondo contemporaneo come una geografia in movimento, nella quale l’arte può offrire strumenti di interpretazione critica e nuove prospettive di lettura.

Il Museo Gamba organizza per l’occasione una visita guidata alle 11 e alle 16 che prevede l’apertura straordinaria del deposito museale per esplorare il tema della ventiduesima edizione della Giornata del contemporaneo. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0166 563252.

Al MegaMuseo di Aosta sarà possibile visitare la sezione “Archeologie del cielo futuro. Paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo” relativa alla mostra diffusa “Sotto il cielo di stelle. Costellazione di arte, scienze e culture” e la mostra “Ahmed Elsharif. Tra memoria e spiritualità”.

Nelle sedi espositive saranno visitabili le mostre: “Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità” al Museo Archeologico Regionale; “Rosalie D’Herin Seris (1871-1956). La prima donna fotografa in Valle d’Aosta” nella Chiesa di San Lorenzo e “Nino Migliori. La dialettica del reale” nel Centro Saint-Bénin di Aosta.

Nelle stesse sedi, domenica 11 ottobre, in occasione della Giornata delle Famiglie al Museo, è previsto l’ingresso gratuito per tutti i gruppi familiari.