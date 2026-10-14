La libraia di Aosta Romaine Pernettaz nominata nel Consiglio di Presidenza nazionale del Sil

AOSTA (zgn) Un nuovo riconoscimento per Confesercenti Valle d’Aosta e per il mondo delle librerie valdostane. Nei giorni scorsi Romaine Pernettaz, responsabile del coordinamento regionale del Sindacato italiano librai Confesercenti-Sil, è stata designata dal presidente Antonio Terzi a far parte del Consiglio di Presidenza nazionale del Sil. Romaine Pernettaz, titolare delle cartolibrerie Briviodue di Aosta, guida il coordinamento valdostano del Sindacato Italiano Librai dalla sua costituzione. In questi anni ha rappresentato le esigenze delle librerie e delle cartolibrerie del territorio, contribuendo al confronto sui principali temi che interessano il settore, dalla valorizzazione dei negozi di prossimità alla promozione della lettura, fino alle problematiche legate alla distribuzione e al mercato del libro. La designazione nel Consiglio di Presidenza nazionale rafforza la presenza della Valle d’Aosta all’interno del Sil, che ha il 96 per cento di librerie indipendenti associate, e permetterà alle istanze delle imprese del territorio di trovare rappresentanza anche nel confronto nazionale. «Accogliamo con grande soddisfazione la designazione di Romaine Pernettaz. – commenta Fabrizio Pan, direttore di Confesercenti Valle d’Aosta – È un riconoscimento importante per il lavoro che Romaine porta avanti da anni a favore delle librerie e delle attività del nostro territorio, ma è anche un incarico che comporta una responsabilità significativa».