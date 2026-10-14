“NP – Non Persone”, uno spettacolo al Teatro Plus della compagnia Qu.bì

AOSTA (zgn) Dopo la prova aperta dello scorso anno, la compagnia Qu.bì torna al Teatro Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, con “NP – Non Persone”. Il progetto, nato da un percorso di ricerca, arriva nella forma definitiva da mercoledì 15 a lunedì 19 ottobre. Il programma include attività per le nuove generazioni su relazioni, stereotipi, violenza e discriminazione nella vita quotidiana e online. Si inizierà giovedì 15 ottobre, alle 18, con un laboratorio performativo sui temi dello spettacolo, con un confronto sulle relazioni tra pari e sui meccanismi che alimentano discriminazione e sopraffazione. Il debutto tout public sarà domenica 18 ottobre con 3 repliche alle 15, alle 18 e alle 21. L’allestimento prevede posti limitati. Lunedì 19 ottobre in mattinata replica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta. La trama: una rimpatriata del liceo riunisce Elena e Andrea, segnati dall’adolescenza. Lei condizionata dagli stereotipi di genere, lui vicino alle teorie Incel (abbreviazione dell’inglese involuntary celibate, ossia celibi involontari, sono un insieme di credenze e visioni del mondo che spiegano le relazioni affettive e sessuali attraverso una lente fortemente determinista, pessimista e spesso misogina). Il confronto con il passato mette in discussione le convinzioni di entrambi. Sul sito https://www.qubiteatro.com/ è possibile prenotae i biglietti a 12 euro fino a domani, domenica 11 ottobre, via link, poi si possono acquistare a 15 euro a teatro. Prenotazione consigliata. Testo e regia di Gilles Cheney, direzione tecnica di Rocco Andreacchio, con Loredana Iannizzi, Alberto Gratteri, Diego Veneziano e Eleonora Bisoglio.