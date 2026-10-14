AOSTA (zgn) Dopo la prova aperta dello scorso anno, la compagnia Qu.bì torna al Teatro Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, con “NP – Non Persone”. Il progetto, nato da un percorso di ricerca, arriva nella forma definitiva da mercoledì 15 a lunedì 19 ottobre. Il programma include attività per le nuove generazioni su relazioni, stereotipi, violenza e discriminazione nella vita quotidiana e online. Si inizierà giovedì 15 ottobre, alle 18, con un laboratorio performativo sui temi dello spettacolo, con un confronto sulle relazioni tra pari e sui meccanismi che alimentano discriminazione e sopraffazione. Il debutto tout public sarà domenica 18 ottobre con 3 repliche alle 15, alle 18 e alle 21. L’allestimento prevede posti limitati. Lunedì 19 ottobre in mattinata replica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta. La trama: una rimpatriata del liceo riunisce Elena e Andrea, segnati dall’adolescenza. Lei condizionata dagli stereotipi di genere, lui vicino alle teorie Incel (abbreviazione dell’inglese involuntary celibate, ossia celibi involontari, sono un insieme di credenze e visioni del mondo che spiegano le relazioni affettive e sessuali attraverso una lente fortemente determinista, pessimista e spesso misogina). Il confronto con il passato mette in discussione le convinzioni di entrambi. Sul sito https://www.qubiteatro.com/ è possibile prenotae i biglietti a 12 euro fino a domani, domenica 11 ottobre, via link, poi si possono acquistare a 15 euro a teatro. Prenotazione consigliata. Testo e regia di Gilles Cheney, direzione tecnica di Rocco Andreacchio, con Loredana Iannizzi, Alberto Gratteri, Diego Veneziano e Eleonora Bisoglio.
“NP – Non Persone”, uno spettacolo al Teatro Plus della compagnia Qu.bì
Redazione · Pubblicato il
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