Torna “Present!”, il festival sull’inclusione tra musica e arte

AOSTA (zgn) Da mercoledì 14 a sabato 17 ottobre tornerà “Present!”, il festival dedicato all’inclusione attraverso musica e arte. Si tratta della terza edizione, organizzata dall’associazione di promozione sociale Tamtando con il sostegno del Comune di Arvier.

La rassegna prevede spettacoli, concerti, tavole rotonde e incontri ad Arvier, Aosta e Aymavilles. L’obiettivo della manifestazione è includere persone e artisti con disabilità e proporre arte accessibile e partecipativa, facendo conoscere associazioni ed enti del terzo settore. Il testimonial dell’edizione 2026 è Gianluigi Carlone, sassofonista, cantante e compositore, tra i fondatori della Banda Osiris. Prende il posto del pianista Ray Lema che aveva ricoperto tale ruolo nella scorsa edizione. Quella di quest’anno avvia una collaborazione con il progetto Sensi+, nato da un accordo tra organizzazioni di volontariato della Valle d’Aosta e approvato dall’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali. Il progetto utilizza codici NaviLens rilevabili con le app NaviLens e NaviLens Go per fornire informazioni sull’orientamento e audiodescrizioni tradotte in 40 lingue. Il programma prevede mercoledì 14 ottobre, nel Salone polivalente di Arvier, alle 18, il concerto di apertura “Barriere?” con Gianluigi Carlone & Partage Ensemble. Giovedì 15 ottobre, sempre nel Salone polivalente di Arvier, alle 18, andrà in scena lo spettacolo “Il Circo delle Emozioni” con il duo Meroni Zamboni e i bambini delle scuole primarie di Arvier e Valgrisenche. Giovedì 15 ottobre, ad Aosta, al Teatro Splendor, alle 21, nell’ambito del festival Riverberi, sarà la volta del concerto “Utopia 2.0” con STO – Orchestra Sinfonica e Orchestra Quattrocanti di Palermo. E’ richiesta la prenotazione sul sito https://rvbr.it/utopia-2-0/. Venerdì 16 ottobre, all’Auditorium di Aymavilles, alle 21, si potrà assistere al concerto “Coup de c(h)œur” con il Coro Penne Nere diretto da Fabrizio Engaz e il Coro Ali Ali con la direzione di Luigina Stevenin. Sabato 17 ottobre, nella Sala polivalente di Arvier, alle 17, si alzerà il sipario sullo spettacolo “Petì Pì” con Fulmini in Linea Retta e Tamtando, con audiodescrizione in tempo reale. Alle 18.15 si terrà il concerto finale “Fiesta!” con Sago e le Psichedeliche, i D+, Yaya Sanou e Tamtando. Il calendario completo è disponibile sul sito del festival all’indirizzo https://presentifestival.it/