Quattordici nuovi Vigili del Fuoco nei ruoli operativi del Corpo Valdostano

AOSTA (zgn) Si è svolta mercoledì scorso, 30 settembre, nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, la cerimonia di giuramento dei nuovi Vigili del Fuoco, che entrano ufficialmente nei ruoli operativi del Corpo valdostano.

Il giuramento rappresenta il traguardo finale di un percorso formativo durato 9 mesi, durante i quali i ragazzi hanno acquisito le capacità per affrontare qualunque tipo di soccorso tecnico urgente al quale saranno chiamati a intervenire. Inoltre, i 14 nuovi Vigili del Fuoco si sono distinti per la loro dedizione, per il forte spirito di squadra che da subito li ha uniti e per il grande senso del dovere che hanno dimostrato.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero dell’Interno. In rappresentanza del Corpo valdostano, erano presenti il vice comandante Laurent Dunoyer e il direttore della Scuola regionale Antincendio Stefano Borrello, per condividere un momento di profonda emozione e orgoglio.

«La conclusione di questo percorso e il giuramento rappresentano non solo un traguardo personale per questi 14 giovani, ma anche un momento di grande valore per l’intera comunità valdostana». sottolinea il vice comandante Laurent Dunoyer. «Rivolgo ai 14 nuovi Vigili del Fuoco valdostani le mie più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto e per il percorso di formazione che li ha portati a questo importante momento». dichiara il presidente della Regione Renzo Testolin.

I 14 nuovi vigili del fuoco operativi che prenderanno presto servizio attivo sul territorio valdostano sono Marco Ambrosi, Yannick Parisi, Davide Borre, Armando Pjollaj, Olivier Comai, Remy Sedran, Ruben Di Giovanni, Giuseppe Verduci, Jacopo Gaglianone, Mattia Voyat, Daniel Grappein, Matteo Vuillermoz, Yannick Morandi e Richard Zorzato.