8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Cronaca

Quattordici nuovi Vigili del Fuoco nei ruoli operativi del Corpo Valdostano

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: I nuovi Vigili del Fuoco che dopo il giuramento a Roma sono ufficialmente entrati nei ruoli operativi del Corpo valdostano
I nuovi Vigili del Fuoco che dopo il giuramento a Roma sono ufficialmente entrati nei ruoli operativi del Corpo valdostano
2 minuti di lettura

AOSTA (zgn) Si è svolta mercoledì scorso, 30 settembre, nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, la cerimonia di giuramento dei nuovi Vigili del Fuoco, che entrano ufficialmente nei ruoli operativi del Corpo valdostano.

Il giuramento rappresenta il traguardo finale di un percorso formativo durato 9 mesi, durante i quali i ragazzi hanno acquisito le capacità per affrontare qualunque tipo di soccorso tecnico urgente al quale saranno chiamati a intervenire. Inoltre, i 14 nuovi Vigili del Fuoco si sono distinti per la loro dedizione, per il forte spirito di squadra che da subito li ha uniti e per il grande senso del dovere che hanno dimostrato.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero dell’Interno. In rappresentanza del Corpo valdostano, erano presenti il vice comandante Laurent Dunoyer e il direttore della Scuola regionale Antincendio Stefano Borrello, per condividere un momento di profonda emozione e orgoglio.

«La conclusione di questo percorso e il giuramento rappresentano non solo un traguardo personale per questi 14 giovani, ma anche un momento di grande valore per l’intera comunità valdostana». sottolinea il vice comandante Laurent Dunoyer. «Rivolgo ai 14 nuovi Vigili del Fuoco valdostani le mie più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto e per il percorso di formazione che li ha portati a questo importante momento». dichiara il presidente della Regione Renzo Testolin.

I 14 nuovi vigili del fuoco operativi che prenderanno presto servizio attivo sul territorio valdostano sono Marco Ambrosi, Yannick Parisi, Davide Borre, Armando Pjollaj, Olivier Comai, Remy Sedran, Ruben Di Giovanni, Giuseppe Verduci, Jacopo Gaglianone, Mattia Voyat, Daniel Grappein, Matteo Vuillermoz, Yannick Morandi e Richard Zorzato.

Leggi anche

Cronaca

Valle d’Aosta Motorsport festeggia quarant’anni

AOSTA (zgn) L’Associazione Valle d’Aosta Motorsport, in occasione dei suoi quarant’anni di attività, allestirà sabato prossimo, 10 ottobre, dalle 9 alle 17, in piazza Arco d’Augusto uno stand dove si…

Cronaca

“SPACCATA” IN UN NEGOZIO DI VIA CHAMBERY

AOSTA (zgn) Indagano i carabinieri del Radiomobile di Aosta sulla “spaccata” della notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre ai danni di un negozio di generi alimentari in via…