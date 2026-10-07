Valle d’Aosta Motorsport festeggia quarant’anni

AOSTA (zgn) L’Associazione Valle d’Aosta Motorsport, in occasione dei suoi quarant’anni di attività, allestirà sabato prossimo, 10 ottobre, dalle 9 alle 17, in piazza Arco d’Augusto uno stand dove si potranno acquistare dei gadget a fronte di un’offerta minima. Ci sarà anche la possibilità per i più piccoli di vivere un’esperienza di fuoristrada su ostacoli artificiali.
Alle 19.30, al parco giochi di Les Croux di Saint-Christophe verrà proposta una grigliata di carne con Dj set. L’Associazione Valle d’Aosta Motorsport, presieduta da Paolo Sinisi, mette a disposizione della Protezione Civile i suoi fuoristrada per raggiungere zone devastate da calamità naturali o nel caso di altre emergenze, come è successo per l’alluvione in Valle d’Aosta del 2000 o i terremoti nel centro Italia.