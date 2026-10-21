Al via un ciclo di conferenze storico-artistiche sulla figura di Anselmo vescovo di Aosta

AOSTA (zgn) I Capitoli della Cattedrale e di Sant’Orso di Aosta promuovono un ciclo di conferenze storico-artistiche dedicato a figure eminenti della nostra Chiesa. Il tema di quest’anno è “Anselmo vescovo di Aosta e ricostruttore della Cattedrale e della Chiesa collegiata dei SS. Pietro e Orso (998-1026)”. Il programma si articola in 3 appuntamenti e un concerto meditazione. Il primo incontro è in calendario giovedì prossimo, 22 ottobre, alle 17.30, nel Salone del Vescovado. Interverranno la ricercatrice in Storia medievale all’Università di Torino Elena Corniolo con una relazione dal titolo “Anselmo, vescovo riformatore prima della Riforma. Alcuni spunti, tra fonti e contesto storico” e l’archivista-paleografo Luca Jaccod con la presentazione di alcuni documenti dell’XI secolo. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 29 ottobre, alle 17.30, nella Cattedrale di Aosta con l’archeologo della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali Gabriele Sartorio che parlerà di “Anselmo, un vescovo costruttore: il rinnovamento del complesso monumentale della Cattedrale alla luce dell’archeologia”, a seguire lo storico Joseph Rivolin interverrà su “Gli affreschi dell’XI secolo”. Al termine è prevista la visita alla Cattedrale. Il terzo appuntamento è in calendario per martedì 3 novembre, alle 21, nella Chiesa di Sant’Orso, con il concerto meditazione “Meditatio mortis” a cura del presidente dell’Académie Saint-Anselme canonico Paolo Papone e del maestro Ugo Piovano. L’ultimo incontro del ciclo è fissato per giovedì 12 novembre, alle 17.30, nella Collegiata di Sant’Orso. L’archeologo Gabriele Sartorio relazionerà su “Anselmo, un vescovo costruttore: il rinnovamento del complesso monumentale di Sant’Orso alla luce dell’archeologia” e il canonico Paolo Papone su “Gli affreschi dell’XI secolo”. Successivamente verrà visitata la Collegiata.