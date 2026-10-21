Gli scatti di Enzo Massa Micon nella mostra “La Leunna” ad Aosta

AOSTA (zgn) Venerdì prossimo, 23 ottobre, alle 18, nella sede espositiva dell’Hôtel des Etats di Aosta, verrà inaugurata la mostra fotografica “La Leunna” di Enzo Massa Micon, a cura di Daria Jorioz, dedicata alla Luna.

Fotografo di montagna e fotografo di paesaggio, Enzo Massa Micon, residente a Saint-Pierre, è un indagatore attento delle molteplici possibilità espressive del linguaggio fotografico. L’idea della mostra nasce dalla pubblicazione, a gennaio 2024, sul sito Apod della Nasa come Astronomy Picture of the Day (Apod), di una sua immagine in bianco e nero nella quale la Luna si staglia in una limpida e perfetta composizione simmetrica con la Grivola, ripresa da Saint-Pierre.

La mostra si compone di 20 immagini inedite a colori e nelle schede che accompagnano le didascalie si può vedere la schermata dell’applicazione utilizzata per la programmazione del momento dello scatto, con le coordinate del punto di ripresa e tutti i nomi e le quote delle cime presenti nell’immagine insieme alla Luna. La mostra sarà aperta da sabato 24 ottobre a domenica 14 marzo dal martedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.