“Mix-Up di correnti artistiche”, mostra di Patrizia D’Anna alla Cave Valdôtaine, mostra di Patrizia D’Anna

AOSTA (zgn) Proseguono gli appuntamenti di Cave Culture, la rassegna culturale promossa dalla Cave Valdôtaine, in via De Tillier ad Aosta, con una nuova esposizione dedicata all’arte contemporanea. Protagonista sarà Patrizia D’Anna, artista siciliana residente ad Aosta, che presenterà “Mix-Up di correnti artistiche”, una selezione di opere caratterizzate da colori intensi, forme originali e sperimentazioni tecniche. Ispirata anche da Pablo Picasso, l’artista mette al centro delle sue tele soprattutto figure femminili. La mostra si inserisce nel programma di Cave Culture, che attraverso esposizioni e incontri intende valorizzare la creatività e offrire nuove occasioni di incontro tra artisti e pubblico. Il vernissage è in programma mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 18.