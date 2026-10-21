Oggi, sabato 17, si conclude a Arvier il festival “Present!”

ARVIER (zgn) Iniziato mercoledì scorso, 14 ottobre, si conclude oggi, sabato 17, “Present!”, il festival dedicato all’inclusione attraverso musica e arte. Nella Sala polivalente di Arvier, alle 17, si alza il sipario sullo spettacolo “Petì Pì” con Fulmini in Linea Retta e Tamtando, con audiodescrizione in tempo reale. Alle 18.15 si svolge il concerto finale “Fiesta!” con Sago e le Psichedeliche, i D+, Yaya Sanou e Tamtando. La terza edizione di “Present!” è stata organizzata dall’associazione di promozione sociale Tamtando con il sostegno del Comune di Arvier. La rassegna ha proposto spettacoli, concerti, tavole rotonde e incontri ad Arvier, Aosta e Aymavilles. L’obiettivo della manifestazione è includere persone e artisti con disabilità e proporre arte accessibile e partecipativa, facendo conoscere associazioni ed enti del terzo settore. Il testimonial dell’edizione 2026 è Gianluigi Carlone, sassofonista, cantante e compositore, tra i fondatori della Banda Osiris.