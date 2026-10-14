“Ali o radici”, il libro di Claudia Bider alla rassegna Cave à Lire

AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 14 ottobre, alle 18, a La Cave Valdôtaine di Aosta, in via De Tiller, nuovo appuntamento con Cave à Lire, la rassegna dedicata ai libri e agli autori in collaborazione con Briviodue cartolibreria. Protagonista dell’incontro sarà Claudia Bider, autrice di “Ali o radici”, pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo. A dialogare con lei sarà la giornalista Genny Perron. Il libro racconta un percorso fatto di viaggi, cambiamenti e ricerca di appartenenza. Al centro c’è una domanda che attraversa tutta la narrazione: è possibile conservare le proprie ali e, nello stesso tempo, trovare un luogo nel quale mettere radici? Nata a Manila nel 1977, di nazionalità svizzera e cresciuta nel Vallese, Claudia Bider ha costruito una vita segnata dal movimento. Dopo gli studi si è formata in medicina tradizionale cinese in Australia e successivamente come ostetrica a Ginevra. La professione le ha permesso di lavorare per lunghi periodi all’estero, continuando a coltivare la scrittura, il teatro, lo yoga e la meditazione. Nel 2016 si è trasferita ad Aosta, dove ha iniziato a scrivere il suo primo libro.