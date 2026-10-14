AOSTA (zgn) Domani, domenica 11 ottobre, alle 11, l’Auditorium Sfom in via Xavier de Maistre ad Aosta ospiterà il secondo concerto della stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo con “Dalla poesia al fuoco”, recital pianistico di Sandra Landini.

La rassegna è organizzata dall’associazione Il Cantiere della Musica, con il contributo di Regione e Fondazione Crt. Il titolo del recital, “Dalla poesia al fuoco”, disegna un percorso che va dalla dimensione più intima e narrativa a quella ardente e virtuosistica. Verrano eseguiti brani di Frédéric Chopin, Dora Pejacevic e Franz Liszt. Sandra Landini svolge da anni un’intensa attività concertistica in Europa, Stati Uniti e Canada. Biglietti singoli a 8 euro, acquistabili solo in loco. Prenotazioni su www.cantiere dellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.